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ПОЛІТИКА

В Криму вирішили "націоналізувати" майно Ахметова, Коломойського та Яценюка

03 лютого 2023, 11:53
В Криму вирішили
Фото: з вільного доступу
У п'ятницю російська влада в Криму заявила, що націоналізувала близько 500 об'єктів нерухомості на півострові, в тому числі ті, що належать українським політикам і бізнесменам високого рангу.

Про це повідомляє Reuters.

"Спікер держради" Криму Володимир Константинов заявив, що указ спрямований проти "поплічників київського режиму" і що націоналізовані об'єкти включають банки, об'єкти туристичної та спортивної інфраструктури.

Згідно з документом, опублікованим на сайті кримського уряду, серед конфіскованих об'єктів – майно, що належить колишньому прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку, бізнесменам Ігорю Коломойському, Рінату Ахметову і Сергію Таруті.

Крим, який є міжнародно визнаною частиною України, перебуває під контролем москви з 2014 року, коли росія в односторонньому порядку анексувала півострів.

Раніше повідомлялось, що нью-йоркські прокурори розслідують зацікавленість мистецтвом Вексельберга, Абрамовича, Мельниченка та Коломойського.

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