В Криму вирішили "націоналізувати" майно Ахметова, Коломойського та Яценюка
Про це повідомляє Reuters.
"Спікер держради" Криму Володимир Константинов заявив, що указ спрямований проти "поплічників київського режиму" і що націоналізовані об'єкти включають банки, об'єкти туристичної та спортивної інфраструктури.
Згідно з документом, опублікованим на сайті кримського уряду, серед конфіскованих об'єктів – майно, що належить колишньому прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку, бізнесменам Ігорю Коломойському, Рінату Ахметову і Сергію Таруті.
Крим, який є міжнародно визнаною частиною України, перебуває під контролем москви з 2014 року, коли росія в односторонньому порядку анексувала півострів.
Раніше повідомлялось, що нью-йоркські прокурори розслідують зацікавленість мистецтвом Вексельберга, Абрамовича, Мельниченка та Коломойського.