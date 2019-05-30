CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Криму співробітники Центру з протидії екстремізму МВС затримали активістку і координатора ініціативи "Кримське Дитинство" Муміне Салієву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Активістку Муміне Салієву затримали у Криму
Муміне затримали в Бахчисараї біля її будинку по вулиці Миру
Фото: RFE/RL
"Співробітники ЦПЕ сказали, що вона повинна поїхати з ними до Сімферополя у відділення центру, після цього зв'язок з нею зник", - розповів адвокат Маммет Мамбетов, повідомляє кореспондент LB.ua з Криму.
Муміне - дружина фігуранта Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір Сейрана Салієва.
Раніше повідомляли, що сьогодні також затримали правозахисницю Лутфіє Зудієву.
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30 05 2019 16:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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