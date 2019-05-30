Активістку Муміне Салієву затримали у Криму

Муміне затримали в Бахчисараї біля її будинку по вулиці Миру

У Криму співробітники Центру з протидії екстремізму МВС затримали активістку і координатора ініціативи "Кримське Дитинство" Муміне Салієву.

"Співробітники ЦПЕ сказали, що вона повинна поїхати з ними до Сімферополя у відділення центру, після цього зв'язок з нею зник", - розповів адвокат Маммет Мамбетов, повідомляє кореспондент LB.ua з Криму.

Муміне - дружина фігуранта Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір Сейрана Салієва.

Раніше повідомляли, що сьогодні також затримали правозахисницю Лутфіє Зудієву.