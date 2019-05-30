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Активістку Муміне Салієву затримали у Криму

Муміне затримали в Бахчисараї біля її будинку по вулиці Миру
У Криму співробітники Центру з протидії екстремізму МВС затримали активістку і координатора ініціативи "Кримське Дитинство" Муміне Салієву.
Активістку Муміне Салієву затримали у Криму Фото: RFE/RL

"Співробітники ЦПЕ сказали, що вона повинна поїхати з ними до Сімферополя у відділення центру, після цього зв'язок з нею зник", - розповів адвокат Маммет Мамбетов, повідомляє кореспондент LB.ua з Криму.

Муміне - дружина фігуранта Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір Сейрана Салієва.

Раніше повідомляли, що сьогодні також затримали правозахисницю Лутфіє Зудієву.

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30 05 2019 16:03
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