У Криму затримали активістку Зудієву

Силовики зупинили Зудієву дорогою з базару в Джанкої

В анексованому Росією Криму затримали активістку "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієву.

Силовики зупинили Зудієву дорогою з базару в Джанкої. Її везуть до Центру з протидії екстремізму в Сімферополі, повідомляє "Громадське".

Організація зазначає, що активістці закидають пропаганду або публічну демонстрацію нацистської чи екстремістської атрибутики, забороненої "законами".

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