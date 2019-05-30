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У Криму затримали активістку Зудієву

Силовики зупинили Зудієву дорогою з базару в Джанкої
В анексованому Росією Криму затримали активістку "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієву.
У Криму затримали активістку Зудієву Фото: Крим.Реалії

Силовики зупинили Зудієву дорогою з базару в Джанкої. Її везуть до Центру з протидії екстремізму в Сімферополі, повідомляє "Громадське".

Організація зазначає, що активістці закидають пропаганду або публічну демонстрацію нацистської чи екстремістської атрибутики, забороненої "законами".

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30 05 2019 15:12
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