CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ анексованому Росією Криму затримали активістку "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Криму затримали активістку Зудієву
Силовики зупинили Зудієву дорогою з базару в Джанкої
Фото: Крим.Реалії
Силовики зупинили Зудієву дорогою з базару в Джанкої. Її везуть до Центру з протидії екстремізму в Сімферополі, повідомляє "Громадське".
Організація зазначає, що активістці закидають пропаганду або публічну демонстрацію нацистської чи екстремістської атрибутики, забороненої "законами".
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30 05 2019 15:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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