У Кривому Розі побили і забрали зброю поліцейських. Інцидент хотіли приховати

"Трьом екіпажам патрульної поліції повідомили про дрібне хуліганство, не було ніякого "ТОР", ніякого КОРДу, що відбувалось насправді - видно на відео"

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом приховування умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівникам поліції під час несення ними служби.

Зазначається, що справа відкрита за приховування тяжкого злочину службовими особами Криворізького відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області (ч.1 ст. 396 Кримінального кодексу України) після публікацій у ЗМІ. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

"Так, ЗМІ поширили інформацію про те, що 16 березня в одному з розважальних закладів Кривого Рогу група осіб здійснила напад на озброєних працівників поліції охорони під час виконання службових обов`язків. Вказані події також зафіксовані на камерах відеоспостереження", - йдеться у повідомленні

У ДБР додали, що у публікаціях вказувалося, що керівництвом поліції Кривого Рогу не було ініційоване розслідування цієї ситуації, а вказані події кваліфікувались як дрібне хуліганство.

Повідомляється, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань в ході досудового розслідування дадуть оцінку діям керівництва поліції Кривого Рогу.

На відео, яке опублікував на своїй сторінці депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник видно, як група чоловіків штовхає і б'є поліцейських, після чого вони падають на землю і лежать, а у них у цей час відбирають щось, схоже на зброю.

За даними депутата, про подію негайно доповіли вищому керівництву, але очільник міської поліції Кривого Рогу Роман Ткаченко та керівник Саксаганського райвідділу нібито вирішили спустити справу на гальмах, зазначивши, що "хулігани трохи поштовхалися з поліцією охорони".

"Трьом екіпажам патрульної поліції повідомили про дрібне хуліганство, не було ніякого "ТОР", ніякого КОРДу, що відбувалось насправді - видно на відео. Керівництво Нацполіції та МВС про ці події дізналось вчора від мене. Адже жодного рапорту, жодної доповідної, жодної телефонограми не було - повна тиша", - заявив Колесник.

Він додав, що замість належного розслідування події, керівництво поліції намагалось приховати злочин, залякати свідків та вилучити відео.

При цьому депутат стверджує, що дільничний інспектор спостерігав за побиттям колег і після всього пішов далі відпочивати у цей розважальний заклад.

20 березня очільник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря заявив, що ознайомився з позицією ДБР щодо відкриття кримінального провадження за подіями в Кривому Розі і перевірить всю інформацію щодо цього.

"В ситуації, що склалася, для об'єктивного розслідування поліція в повному обсязі надасть слідчим ДБР інформацію про перебіг подій в ніч з 15 на 16 березня. Також, зазначу, що вчора двох причетних до нападу на співробітників поліції охорони затримано в порядку ст. 208 КПК. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, що працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого знайшли мертвим вранці 14 березня у Шевченківському районі столиці. За попередніми даними смерть потерпілого настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Але водночас у нього виявили перелом кісток носа. Остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.