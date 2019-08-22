CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБагатоповерховий будинок у Кривому Розі, де мешкають батьки Президента України Володимира Зеленського, перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі "замінували" будинок батьків Зеленського: бомбу не знайшли
"Перевірку проводили після того, як одне з відомств у Києві отримало повідомлення про можливе "замінування" великої кількості об’єктів у столиці та будинку батьків чинного Президента України"
Фото: google.com
"Перевірку проводили після того, як одне з відомств у Києві отримало повідомлення про можливе "замінування" великої кількості об’єктів у столиці та будинку батьків чинного Президента України", - повідомляє Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу Криворізького відділу поліції.
Адреса будинку не вказувалась. Будівлю перевірятимуть і в подальшому.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення робив хибні повідомлення про мінування важливих об’єктів інфраструктури Одеси.
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