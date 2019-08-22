У Кривому Розі "замінували" будинок батьків Зеленського: бомбу не знайшли

"Перевірку проводили після того, як одне з відомств у Києві отримало повідомлення про можливе "замінування" великої кількості об’єктів у столиці та будинку батьків чинного Президента України"

Багатоповерховий будинок у Кривому Розі, де мешкають батьки Президента України Володимира Зеленського, перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

"Перевірку проводили після того, як одне з відомств у Києві отримало повідомлення про можливе "замінування" великої кількості об’єктів у столиці та будинку батьків чинного Президента України", - повідомляє Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу Криворізького відділу поліції.

Адреса будинку не вказувалась. Будівлю перевірятимуть і в подальшому.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення робив хибні повідомлення про мінування важливих об’єктів інфраструктури Одеси.