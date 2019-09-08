В Одесі заарештували чергового "мінера", - ВІДЕО
Слідство встановило, що 39-річний раніше судимий одесит маючи намір заробити грошей, отримував через соціальні мережі від незнайомців замовлення на мінування об’єктів: школи, лікарні, місця великого скупчення людей тощо, інформує "Українська правда".
Повідомлення він надсилав переважно електронною поштою використовуючи заходи анонімізації ("TOR", "VPN", прив’язував поштові скриньки до віртуальних номерів телефонів). Для кожного зі своїх повідомлень чоловік створював окрему електронну скриньку та мав їх безліч (наприклад "[email protected]").
Під час проведення оперативних заходів правоохоронці встановили IР-адресу користувача, номери мобільних телефонів, які він використовував, та мобільний пристрій.
Зазначається, що здійснивши ряд хибних замінувань, грошей від замовника зловмисник так і не отримав.
8 серпня чоловіка затримали на території покинутої будівлі санаторію в місті Чорноморськ Одеської області, де він переховувався. Суд заарештував затриманого на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі майже 152 тисячі гривень.
Нагадаємо, що у МВС вирішили змінити порядок реагування на повідомлення про "мінування".
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