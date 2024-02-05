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У Курську працівників заводу змушують спонсорувати "СВО" і погрожують звільненням

05 лютого 2024, 15:37
У Курську працівників заводу змушують спонсорувати
Фото: з вільного доступу
Робітників заводу змушують скидатися на потреби окупантів.

Керівництво заводу "Електроагрегат", що у Курську, почало вимагати від робітників підприємства здавати гроші на потреби "СВО".  

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними джерел, працівники всіх рівнів були повідомлені про необхідність написати заяву щодо утримання із зарплати за січень 2024 року суми середньоденного заробітку.

Це викликало обурення працівників, почались колективні скарги, але у відповідь керівництво підприємства почало погрожувати, пропонувати звільнятись або йти на війну.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки,росія збільшує витрати на війну.

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