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У Києві - 52 нові випадки коронавірусу, два гуртожитки закрили на карантин

Хворих госпіталізували в лікарню
У Києві за добу підтверджено 52 випадки захворювання на COVID-19, на карантин закрито два гуртожитки.
У Києві - 52 нові випадки коронавірусу, два гуртожитки закрили на карантин Фото: АА

Про це в Facebook повідомив київський міський голова Віталій Кличко, передає Укрінформ.

"Ще в 52 людей за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. 11 із них - медики. На сьогодні в столиці вже 1453 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Захворіли: 33 жінки віком від 20 до 88 років; 2 дівчинки - чотирьох та семи років; 14 чоловікiв від 20 до 60 років; 3 хлопчики - від семи до шістнадцяти років.

Одужали за минулу добу 5 осіб. Усього в Києві подолали коронавірус 80 людей.

Також Кличко повідомив, що в столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин 2 гуртожитки.

"Один - на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого та 60 осіб, з якими він контактував. Другий - на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і серед контактних осіб - усі мешканці гуртожитку", - написав Кличко.

Він зазначив, що в будівлях обох гуртожитків здійснюють дезінфікувальні заходи.

Хворих госпіталізували в лікарню. А ті, хто з ними контактував, - на самоізоляції, під медичним наглядом.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на  1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.

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01 05 2020 12:40
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