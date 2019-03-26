CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві, на вулиці Мельникова, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю патрульного автомобіля, постраждали двоє поліцейських.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві авто патрульних влетіло у стовб, двоє поліцейських у лікарні
Водій нібито заснув за кермом
Фото:ДТП/Kiev.ua
Зазначається, що службовий автомобіль поліції "Toyota Prius" під час патрулювання, з невідомих причин злетів з дороги і врізався у стовп, повідомляє "Українська правда".
За даними видання, водій нібито заснув за кермом.
"Терміново госпіталізовані 2 людини. Машина відновленню не підлягає", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі поліції "Українській правді" підтвердили, що зранку у вівторок сталася ДТП за участю патрульних.
За даними поліції, попередньо водій не впорався з керуванням, двоє патрульних наразі у лікарні, всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
Нагадаємо, що в Одесі в результаті ДТП на проспекті Шевченка загинули дві людини.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 03 2019 10:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата