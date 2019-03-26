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У Києві авто патрульних влетіло у стовб, двоє поліцейських у лікарні

Водій нібито заснув за кермом
У Києві, на вулиці Мельникова, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю патрульного автомобіля, постраждали двоє поліцейських.
У Києві авто патрульних влетіло у стовб, двоє поліцейських у лікарні Фото:ДТП/Kiev.ua

Зазначається, що службовий автомобіль поліції "Toyota Prius" під час патрулювання, з невідомих причин злетів з дороги і врізався у стовп, повідомляє "Українська правда".

За даними видання, водій нібито заснув за кермом.

"Терміново госпіталізовані 2 людини. Машина відновленню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції "Українській правді" підтвердили, що зранку у вівторок сталася ДТП за участю патрульних.

За даними поліції, попередньо водій не впорався з керуванням, двоє патрульних наразі у лікарні, всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Нагадаємо, що в Одесі в результаті ДТП на проспекті Шевченка загинули дві людини.

 
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26 03 2019 10:43
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