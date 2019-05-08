CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ5 серпня в Києві на проспекті Шухевича сталася ДТП за участю автомобіля таксі Uber і "швидкої допомоги".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві автомобіль "швидкої" врізався в машину таксі Uber
Обидва автомобілі отримали значні пошкодження, але люди не постраждали
Фото: з вільних джерел
Аварія сталася близько 16:30. За попередньою інформацією, Uber намагався перебудуватися в ряд, де рухалася машина "швидкої допомоги". Транспортні засоби не поділили дорогу, внаслідок чого сталося зіткнення, повідомляє видання "Інформатор".
Обидва автомобілі отримали значні пошкодження, але люди не постраждали. У таксі збоку велика вм'ятина, а також вилетіло і розбилося вщент заднє скло. У машини "швидкої допомоги" відлетіла передня права фара, а також бампер.
На місці події працює наряд патрульної поліції. Деталі інциденту встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що на Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП, шестеро постраждалих.
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