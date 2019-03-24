У Києві біля посольства Росії влаштували акцію з вимогою звільнити політв’язня Гриба
Учасники акції також вимагали звільнити інших українців, які незаконно перебувають у російських в’язницях, або утримуються на території так званих "ДНР" і "ЛНР", повідомляє "Громадське".
Крім того, активісти звернулись із закликом до українців не їздити до Росії. Під час акції з російського посольства ніхто не вийшов.
Таку ж акцію влаштували біля консульства РФ у Одесі. Її організували представники громадської організації "Фундація регіональних ініціатив". Вони також анонсували аналогічні акції у Львові та Харкові.
Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року в Білорусі, куди поїхав на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався у соціальних мережах. У вересні стало відомо, що він опинився в слідчому ізоляторі міста Краснодар, йому висунуто обвинувачення у тероризмі. Тоді ж його адвокат заявила, що Гриба викрали працівники ФСБ.
Дівчина, до якої їхав Гриб, пізніше в інтерв'ю зізналася, що запросити хлопця до Білорусі її змусили співробітники ФСБ Російської Федерації.
Нагадаємо, що у п'ятницю російський суд у Ростові-на-Дону засудив українця Павла Гриба до шести років ув’язнення у колонії загального режиму за звинуваченням у “тероризмі”. Сам Гриб заявив, що оголошує голодування на знак протесту проти несправедливого вироку, а також через те, що до нього не допустили ані лікарів, ані українського омбудсмена Людмилу Денісову.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата