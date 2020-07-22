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У Києві біля вокзалу знайшли підозрілу валізу, станцію метро закрили

Станцію "Вокзальна" закрито на вхід та вихід
У Києві біля станції метро "Вокзальна", яка знаходиться біля центрального вокзалу, знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться масова евакуація людей.
У Києві біля вокзалу знайшли підозрілу валізу, станцію метро закрили Фото : РБК - Україна

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В метрополітені повідомили, що станція вокзальная закрита через повідомлення про замінування.

"Станція вокзальна закрита з технічних причин на вхід у зв'язку з замінування. Поїзди їдуть без зупинку",- повідомляється в метрополітені.

Зараз на місці знаходяться правоохоронці.

"Обмежено пропуск транспорту на площу Вокзальна, 1", - сказав поліцейський.

 

Фото: місце події (РБК-Україна)

Крім того, портал dtp.kiev.ua повідомив, що в Києві на площі Космонавтів біля підземного переходу виявлений ще один чемодан з невідомим наповненням.

Нагадаємо, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками. При собі невідомий має вибухівку та зброю.

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22 07 2020 13:20
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