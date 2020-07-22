CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві біля станції метро "Вокзальна", яка знаходиться біля центрального вокзалу, знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться масова евакуація людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві біля вокзалу знайшли підозрілу валізу, станцію метро закрили
Станцію "Вокзальна" закрито на вхід та вихід
Фото : РБК - Україна
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
В метрополітені повідомили, що станція вокзальная закрита через повідомлення про замінування.
"Станція вокзальна закрита з технічних причин на вхід у зв'язку з замінування. Поїзди їдуть без зупинку",- повідомляється в метрополітені.
Зараз на місці знаходяться правоохоронці.
"Обмежено пропуск транспорту на площу Вокзальна, 1", - сказав поліцейський.
Фото: місце події (РБК-Україна)
Крім того, портал dtp.kiev.ua повідомив, що в Києві на площі Космонавтів біля підземного переходу виявлений ще один чемодан з невідомим наповненням.
Нагадаємо, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками. При собі невідомий має вибухівку та зброю.
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