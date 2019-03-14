У Києві БТР врізався в машину військової інспекції
У військового автомобіля відмовили гальма. В результаті зіткнення утворився великий затор. ДТП сталося близько 17:30, повідомляє "Лівий берег".
За попередніми даними, БТР і автомобіль військової інспекції рухалися вулицею Заболотною у бік станції метро "Теремки". У цей момент посеред дороги зупинився цивільний легковий автомобіль, у якого заглох двигун. Lada військових встигла загальмувати перед легковиком, а БТР, що їхав позаду, врізався в неї.
Військові відмовилися коментувати цей інцидент, проте прибулі на місце події поліцейські повідомили, що БТР був тільки після ремонту і у нього відмовили гальма.
У результаті аварії ніхто не постраждав. Lada отримала серйозні пошкодження всієї задньої частини. Бронетранспортер пошкоджень не отримав.
Нагадаємо, що у Росії на об'їзній дорозі в районі Владивостока перекинулася вантажівка КамАЗ, на яку встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С".
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