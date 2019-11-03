У Росії перекинулася вантажівка з ракетно-гарматною системою "Панцир"

Причиною аварії могло стати просідання асфальту на виході з повороту

У Росії на об'їзній дорозі в районі Владивостока перекинулася вантажівка КамАЗ, на яку встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С".

У результаті аварії заблоковано рух на дорозі від острова Рускій до бухти Патрокл, повідомляє LB.ua.

Російські ЗМІ повідомляють, що на КамАЗі стояв зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С", від якого внаслідок аварії відлетіло кілька частин. Зазначають, що причиною аварії могла стати погана якість дороги - просів асфальт на виході з повороту.



Фото: dv.kp.ru

"Панцир-С1" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Призначений для захисту від масованих ударів усіх типів засобів повітряного нападу, в тому числі високоточної зброї, у всіх умовах їх застосування. Активно застосовується в Сирії.

Нагадаємо, що у ДТП під Москвою постраждали четверо українців, загрози їхньому життю немає.