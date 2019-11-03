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У Росії перекинулася вантажівка з ракетно-гарматною системою "Панцир"

Причиною аварії могло стати просідання асфальту на виході з повороту
У Росії на об'їзній дорозі в районі Владивостока перекинулася вантажівка КамАЗ, на яку встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С".
У Росії перекинулася вантажівка з ракетно-гарматною системою "Панцир" Фото: dv.kp.ru

У результаті аварії заблоковано рух на дорозі від острова Рускій до бухти Патрокл, повідомляє LB.ua.

Російські ЗМІ повідомляють, що на КамАЗі стояв зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С", від якого внаслідок аварії відлетіло кілька частин. Зазначають, що причиною аварії могла стати погана якість дороги - просів асфальт на виході з повороту.


Фото: dv.kp.ru

"Панцир-С1" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Призначений для захисту від масованих ударів усіх типів засобів повітряного нападу, в тому числі високоточної зброї, у всіх умовах їх застосування. Активно застосовується в Сирії.

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11 03 2019 10:45
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