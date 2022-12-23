У Києві через дефіцит електрики припиняють працювати трамваї і тролейбуси

Через дефіцит електроенергії у Києві припиняють роботу трамваї та тролейбуси, на їхніх маршрутах курсуватимуть автобуси.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram

"Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці – трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси. Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв", - повідомляє Віталій Кличко.

Кличко повідомив, що загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це – весь рухомий склад автобусів, що є в автопарках міста.

Також перевезення забезпечують і приватні перевізники – на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

Метро в Києві працює. Наразі відкриті 50 станцій із 52. Дві станції – "Гідропарк" і "Дніпро" – тимчасово закриті.

Раніше повідомлялось, що енергетики встановлюють іноземне обладнання, яке вважалося несумісним із нашим.