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У Києві через туман оголосили підвищений рівень небезпеки
Фото з вільного доступу
У Києві сьогодні вранці туман. Через це у столиці підвищили рівень небезпечності.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
За даними рятувальників, через туман видимість на дорогах Києва буде обмежена до 200-500 метрів.
"Увага! Вранці 30 вересня у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у попередженні.
Раніше повідомлялося, що Київ посів перше місце у світі за рівнем забрудненості повітря.
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30 09 2022 09:33 МЕДІА
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