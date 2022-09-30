У Києві через туман оголосили підвищений рівень небезпеки

У столиці I рівень небезпечності, жовтий

У Києві сьогодні вранці туман. Через це у столиці підвищили рівень небезпечності.

За даними рятувальників, через туман видимість на дорогах Києва буде обмежена до 200-500 метрів.

"Увага! Вранці 30 вересня у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у попередженні.