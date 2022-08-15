У Києві демонтували меморіальну дошку з будівлі, де навчався Михайло Булгаков
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що в Києві поки ще залишаються один пам’ятник і дві дошки Булгакову, зокрема на ректораті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
Як повідомила членкиня громадської організації "Експертний корпус" Тетяна Швидченко, 29 липня ця ГО подала офіційне звернення з проханням "демонтувати зі стін КНУ два маркери російської окупації".
"Це питання нашої безпеки і гідності", – підкреслила активістка.
Меморіальну дошку Булгакову на будівлі Першої київської гімназії, де він свого часу навчався (нині – Навчально-науковий інститут філології КНУ, бульвар Тараса Шевченка, 14) урочисто відкрили 2 червня 2017 року.
Нагадаємо, у "Дії" 85% респондентів підтримали заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати".
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