У Києві демонтували меморіальну дошку з будівлі, де навчався Михайло Булгаков

У Києві з будівлі Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка зняли меморіальну дошку російському письменнику Михайлу Булгакову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що в Києві поки ще залишаються один пам’ятник і дві дошки Булгакову, зокрема на ректораті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Як повідомила членкиня громадської організації "Експертний корпус" Тетяна Швидченко, 29 липня ця ГО подала офіційне звернення з проханням "демонтувати зі стін КНУ два маркери російської окупації".

"Це питання нашої безпеки і гідності", – підкреслила активістка.

Меморіальну дошку Булгакову на будівлі Першої київської гімназії, де він свого часу навчався (нині – Навчально-науковий інститут філології КНУ, бульвар Тараса Шевченка, 14) урочисто відкрили 2 червня 2017 року.

Нагадаємо, у "Дії" 85% респондентів підтримали заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати".