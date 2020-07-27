У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку
Про це повідомляє прес-службі патрульної поліції Києва, передає РБК - Україна.
Як зазначили правоохоронці, інцидент стався увечері, 26 липня. Чоловіки викрали транспортний засіб під час того, як водій відійшов від маршрутки.
"...Двоє молодиків зайшли в салон автобуса і поїхали в напрямку вулиці Кирилівській. Незабаром порожній "Богдан" виявили на вулиці Тульчинській", - повідомили патрульні.
Очевидці надали поліції відео, на якому видно як автовикрадачі їздили по вулиці на великій швидкості, здійснювали небезпечні маневри, а також під час поїздки передавали кермо один одному. Після цього чоловіки залишили автобус у дворі і намагалися втекти.
"Вже через кілька хвилин патрульні розшукали і затримали передбачуваних викрадачів на вулиці Кирилівській. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.
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