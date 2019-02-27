У Києві горить історичний будинок
"Палає унікальний історичний будинок (Вдруге за останні дні!!!)… Багатостраждальний будинок на вулиці Січових Стрільців, 91 авторства архітектора І. Ніколаєва", - повідомила екс-депутат Київради, активістка Олена Терещенко у Facebook.
Багато разів активісти зупиняли його нищення невідомими особами, декілька разів він горів, але підпали розслідувані не були, додала Терещенко.
"Під нашим тиском прокуратура відібрала його у аферистів, які протиправно ним заволоділи та намагалися продати... Планували зведення на його місці та місці кінотеатру "Київська Русь" чергового багатоповерхового монстра!", - написала екс-депутат Київради.
Нагадаємо, 24 лютого рятувальники ліквідували пожежу біля полтавскього автовокзалу. На місці працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"