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У Києві горить історичний будинок

Він горів вже декілька разів
У столиці горить відселений історичний будинок по вулиці Січових Стрільців, 91.
У Києві горить історичний будинок Фото: facebook.com/olena.yeskina

"Палає унікальний історичний будинок (Вдруге за останні дні!!!)… Багатостраждальний будинок на вулиці Січових Стрільців, 91 авторства архітектора І. Ніколаєва", - повідомила екс-депутат Київради, активістка Олена Терещенко у Facebook.

Багато разів активісти зупиняли його нищення невідомими особами, декілька разів він горів, але підпали розслідувані не були, додала Терещенко.

"Під нашим тиском прокуратура відібрала його у аферистів, які протиправно ним заволоділи та намагалися продати... Планували зведення на його місці та місці кінотеатру "Київська Русь" чергового багатоповерхового монстра!", - написала екс-депутат Київради.

Нагадаємо, 24 лютого рятувальники ліквідували пожежу біля полтавскього автовокзалу. На місці працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.

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27 02 2019 10:38
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