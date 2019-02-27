У Києві горить історичний будинок

Він горів вже декілька разів

У столиці горить відселений історичний будинок по вулиці Січових Стрільців, 91.

"Палає унікальний історичний будинок (Вдруге за останні дні!!!)… Багатостраждальний будинок на вулиці Січових Стрільців, 91 авторства архітектора І. Ніколаєва", - повідомила екс-депутат Київради, активістка Олена Терещенко у Facebook.

Багато разів активісти зупиняли його нищення невідомими особами, декілька разів він горів, але підпали розслідувані не були, додала Терещенко.

"Під нашим тиском прокуратура відібрала його у аферистів, які протиправно ним заволоділи та намагалися продати... Планували зведення на його місці та місці кінотеатру "Київська Русь" чергового багатоповерхового монстра!", - написала екс-депутат Київради.

Нагадаємо, 24 лютого рятувальники ліквідували пожежу біля полтавскього автовокзалу. На місці працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.