У Києві готуються масові заходи 8-9 грудня, заявлено кілька десятків тисяч людей

"МВС України закликає всіх учасників масових акцій проводити їх мирно і дотримуватися закону"

Як повідомляється на сайті МВС України, з Київської державної міської адміністрації надійшло чотири повідомлення і одна інформація з Інтернету від громадян і організацій, які мають намір провести акції 8 і 9 грудня.

Масові акції плануються в центрі Києва 8-9 грудня, напередодні і в день саміту лідерів "нормандської четвірки", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на сайті МВС України, з Київської державної міської адміністрації надійшло чотири повідомлення і одна інформація з Інтернету від громадян і організацій, які мають намір провести акції 8 і 9 грудня.

"Заявлена організаторами кількість учасників становить кілька десятків тисяч осіб", - інформують правоохоронці.

Для забезпечення безпеки і порядку будуть залучені 3 тис. правоохоронців і сформовані додаткові сили резерву.

"МВС України закликає всіх учасників масових акцій проводити їх мирно і дотримуватися закону", - наголошується в повідомленні.

Під час координаційної наради в Головному управлінні Нацполіції Києва зазначалося, що з організаторами заходів були проведені зустрічі.

Заступник керівника Офісу президента України Ганна Коваленко сказала: "Ми розуміємо стурбованість суспільства. Для України дійсно важливі міжнародні переговори, які відбудуться 9 грудня в Парижі. Їх не було кілька років, і це створює певний ажіотаж і різні бачення цього процесу. Ми це також враховуємо і віримо в відповідальність людей, які зберуться біля Офісу президента. На випадок будь-яких загострень ситуації, я переконана, що Національна поліція та інші служби докладуть усіх зусиль, щоб усе відбувалося мирно".

Крім того, правоохоронці нагадали, що в зв'язку з перекриттям до новорічних свят Софійської площі, у вихідні дні буде відкрита для транспорту вулиця Хрещатик. Там працюватиме патрульна поліція для організації дорожнього руху.

Нагадаємо, що саміт у "нормандському форматі" заплановано на 9 грудня у Парижі