У Києві маршрутка наїхала на пішоходів, троє людей постраждали

У Києві поблизу метро "Дорогожичі" водій маршрутки №115 наїхав на пішоходів, які переходили дорогу на світлофорі.

Від наїзду постраждали троє людей, в однієї жінки серйозні травми. Усіх забрали до лікарні, повідомляє dtp.kiev.ua. Згідно з інформацією ресурсу, водія маршрутки побили перехожі, які стали свідками ДТП.

Поліція одразу затримала водія, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Хочу запевнити, усі винні, не тільки водій, понесуть покарання. Я ініціюю перевірку підприємства, якому належить маршрутка. Її результати будуть оприлюднені", - заявив Кличко.

Лікарі борються за життя постраждалих, додав він.

Нагадаємо, 28 лютого, близько опівночі на Броварському проспекті в Києві при зіткненні автомобіля Peugeot швидкої медичної допомоги і легковика ZAZ Vida загинули три людини, ще троє постраждали.