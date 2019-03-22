У Києві маршрутка наїхала на пішоходів, троє людей постраждали
Від наїзду постраждали троє людей, в однієї жінки серйозні травми. Усіх забрали до лікарні, повідомляє dtp.kiev.ua. Згідно з інформацією ресурсу, водія маршрутки побили перехожі, які стали свідками ДТП.
Поліція одразу затримала водія, повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Хочу запевнити, усі винні, не тільки водій, понесуть покарання. Я ініціюю перевірку підприємства, якому належить маршрутка. Її результати будуть оприлюднені", - заявив Кличко.
Лікарі борються за життя постраждалих, додав він.
Нагадаємо, 28 лютого, близько опівночі на Броварському проспекті в Києві при зіткненні автомобіля Peugeot швидкої медичної допомоги і легковика ZAZ Vida загинули три людини, ще троє постраждали.
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