У Києві маршрутки закидали "коктейлями Молотова", - ВІДЕО
Інцидент стався на вулиці Героїв Дніпра. Зловмисники зникли з місця події у невідомому напрямку, а водії транспортних засобів відразу почали гасити полум'я, повідомляє "Українська правда".
У результаті вогнем було пошкоджено покриття маршруток та легковий автомобіль "Ауді", який знаходився поряд із ними. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
Зазначається, що наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення та затримання зловмисників.
Паблік "Київ Оперативний" оприлюднив відео з місця події. Там висловили припущення, що це можуть з’ясовувати стосунки конкуренти ринку пасажирських перевезень.
Нагадаємо, що у вівторок, 18 червня, в самому центрі Києва два автомобілі провалилися під асфальт. Випадковими учасниками інциденту стали Citroen і Volkswagen. Водій останнього зумів вчасно виїхати, уникнувши глибокого провалу.
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