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У Києві маршрутки закидали "коктейлями Молотова", - ВІДЕО

У результаті вогнем було пошкоджено покриття маршруток та легковий автомобіль "Ауді", який знаходився поряд із ними
У Києві група невідомих кинула пляшки з саморобною запальною сумішшю по автобусах, що надають послуги пасажирських перевезень до міста Вишгород.
У Києві маршрутки закидали "коктейлями Молотова", - ВІДЕО Фото:Нацполіція

Інцидент стався на вулиці Героїв Дніпра. Зловмисники зникли з місця події у невідомому напрямку, а водії транспортних засобів відразу почали гасити полум'я, повідомляє "Українська правда".

У результаті вогнем було пошкоджено покриття маршруток та легковий автомобіль "Ауді", який знаходився поряд із ними. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Зазначається, що наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення та затримання зловмисників.

Паблік "Київ Оперативний" оприлюднив відео з місця події. Там висловили припущення, що це можуть з’ясовувати стосунки конкуренти ринку пасажирських перевезень.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 червня, в самому центрі Києва два автомобілі провалилися під асфальт. Випадковими учасниками інциденту стали Citroen і Volkswagen. Водій останнього зумів вчасно виїхати, уникнувши глибокого провалу.

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24 06 2019 19:20
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