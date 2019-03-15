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У Києві молодь долучилась до всесвітньої акції за екологію #ClimateStrike

Учасники акції вимагають підвищення енергоефективності та переходу на відновлювальну енергетику
Учні та молодь по всьому світу сьогодні виходять на акції #ClimateStrike, щоб закликати правління держав знизити викиди в атмосферу та утримувати рівень потепління. Цей рух започаткувала 16-річна екоактивістка Грета Тунберг. Нині він набув світових масштабів і Українська молодь приєднується до нього.
У Києві молодь долучилась до всесвітньої акції за екологію #ClimateStrike Фото: Reuters

Онлайн-трансляцію з акції у Києві веде "Громадське".

Учасники акції вимагають підвищення енергоефективності та переходу на відновлювальну енергетику, яка в останні п'ять років стала дешевшою, ніж викопне паливо в багатьох країнах світу та залучає більшість інвестицій.

Згідно з доповіддю ООН, глобальні температури можуть зрости на 1,5° C, що, як кажуть вчені, призведе до тяжких наслідків для планети, вже до 2030 року, якщо викиди парникових газів продовжуватимуться за нинішніми темпами. Дослідження, проведене під патронатом ООН, показало, що для уникнення катастрофічних змін клімату, у світі мають щороку інвестувати 2,4 трильйона доларів до 2035 року та повністю відмовитись від вугільних ТЕС до 2050 року.

Також в організації Climate Transparency заявили, що жодна з країн G20 не виконує умови протидії зміні клімату.

Нагадаємо, закриття вугільних електростанцій допомогло зменшити викиди парникових газів у Великій Британії. Загалом викиди у зменшились на 42,7%.

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15 03 2019 12:57
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