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У Британії на 43% зменшилися викиди парникового газу

Великобританія має на меті скоротити викиди CO2 на 80% до 2050 року
Закриття вугільних електростанцій допомогло зменшити викиди парникових газів у Великій Британії. Загалом викиди у зменшились на 42,7%.
У Британії на 43% зменшилися викиди парникового газу Фото: з вільних джерел

Офіційні статистичні дані показують, що парникові гази у Великій Британії у 2017 році були на 2,7% нижчими, ніж у 2016 році, і на 42,7% нижче, ніж у 1990.

Використання вугілля для електроенергії впало на 27% після закриття двох основних заводів.

Утім джерелом викидів лишається транспорт, сільське господарство, будинки та частини промисловості.

Взагалі, Великобританія має на меті скоротити викиди CO2 на 80% до 2050 року.

Нагадаємо, у Німеччині теж вирішили відмовитися від використання вугілля, як джерела електроенергії до кінця 2038 року.

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05 02 2019 16:36
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