НОВИНИЗакриття вугільних електростанцій допомогло зменшити викиди парникових газів у Великій Британії. Загалом викиди у зменшились на 42,7%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії на 43% зменшилися викиди парникового газу
Великобританія має на меті скоротити викиди CO2 на 80% до 2050 року
Фото: з вільних джерел
Офіційні статистичні дані показують, що парникові гази у Великій Британії у 2017 році були на 2,7% нижчими, ніж у 2016 році, і на 42,7% нижче, ніж у 1990.
Використання вугілля для електроенергії впало на 27% після закриття двох основних заводів.
Утім джерелом викидів лишається транспорт, сільське господарство, будинки та частини промисловості.
Взагалі, Великобританія має на меті скоротити викиди CO2 на 80% до 2050 року.
Нагадаємо, у Німеччині теж вирішили відмовитися від використання вугілля, як джерела електроенергії до кінця 2038 року.
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05 02 2019 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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