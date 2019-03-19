CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУночі в Києві на Деміївському ринку повністю згоріли будівельний магазин і кав'ярня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на Деміївському ринку згоріла кав'ярня і магазин
Причини загоряння поки що невідомі, постраждалих немає
Фото: Скріншот відео
Пожежа почалася в магазині з будматеріалами. Вогонь поширився по приміщенню і перекинувся на кав'ярню, що розміщувалася неподалік, повідомляє LB.ua.
На місце події приїхали пожежники, але їм не вдалося врятувати приміщення і речі, які були всередині. І магазин, і кафе вигоріли повністю - від них залишився лише металевий каркас.
Причини загоряння поки що невідомі. За інформацією медиків, постраждалих немає.
Нагадаємо, що у Кривому Розі сталась пожежа у торгівельних павільйонах, які розташовані поряд з ринком на вулиці Лермонтова.
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