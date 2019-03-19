У Києві на Деміївському ринку згоріла кав'ярня і магазин

Причини загоряння поки що невідомі, постраждалих немає

Уночі в Києві на Деміївському ринку повністю згоріли будівельний магазин і кав'ярня.

Пожежа почалася в магазині з будматеріалами. Вогонь поширився по приміщенню і перекинувся на кав'ярню, що розміщувалася неподалік, повідомляє LB.ua.

На місце події приїхали пожежники, але їм не вдалося врятувати приміщення і речі, які були всередині. І магазин, і кафе вигоріли повністю - від них залишився лише металевий каркас.

Причини загоряння поки що невідомі. За інформацією медиків, постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Кривому Розі сталась пожежа у торгівельних павільйонах, які розташовані поряд з ринком на вулиці Лермонтова.