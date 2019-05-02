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У Києві на хабарі викрили керівника відділу Нацполіції

Поліцейський вимагав гроші від бізнесмена за реагування на його заяву
Правоохоронні органи затримали у вівторок тимчасово виконувача обов'язків начальника територіального відділу Голосіївського управління поліції Києва.
У Києві на хабарі викрили керівника відділу Нацполіції Фото: npu.gov.ua

Поліцейський попався на хабарі в розмірі 15 тисяч доларів, повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Спочатку він просив 34 тисячі доларів у підприємця, який повідомив про крадіжку грошей, як "відкат" за вжиття відповідних заходів правового реагування на заяву.

Поліцейського затримали на гарячому. Йому збираються оголосити підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу.

Операція проводилася спільно СБУ, Держбюро розслідувань і Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.


Фото: ssu.gov.ua

Раніше у Києві прокуратура спільно з поліцією затримали заступника голови Печерської районної державної адміністрації за підозрою в отриманні хабара у сумі 20 тисяч гривень.

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05 02 2019 15:00
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