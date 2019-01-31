CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві прокуратура спільно з поліцією затримали заступника голови Печерської районної державної адміністрації за підозрою в отриманні хабара у сумі 20 тисяч гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на хабарі затримали заступника голови Печерської РДА
Гроші він вимагав "за вирішення питання про надання в оренду приміщень"
Фото: gp.gov.ua
За даними прокуратури, посадовець, будучи одночасно головою комісії з проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади Києва, вимагав від підприємця хабар у сумі 20 тисяч гривень.
Гроші він вимагав "за вирішення питання про надання в оренду приміщень", що перебувають у віданні держадміністрації.
Чиновника затримали в порядку ст.208 КПК України після того, як йому передали усю суму хабара.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Попередня правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 368 КК України.
Нагадаємо, що співробітники СБУ викрили на хабарі військовослужбовців Харківського прикордонного загону.
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