У Києві на хабарі затримали заступника голови Печерської РДА

Гроші він вимагав "за вирішення питання про надання в оренду приміщень"

У Києві прокуратура спільно з поліцією затримали заступника голови Печерської районної державної адміністрації за підозрою в отриманні хабара у сумі 20 тисяч гривень.

За даними прокуратури, посадовець, будучи одночасно головою комісії з проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади Києва, вимагав від підприємця хабар у сумі 20 тисяч гривень.

Гроші він вимагав "за вирішення питання про надання в оренду приміщень", що перебувають у віданні держадміністрації.

Чиновника затримали в порядку ст.208 КПК України після того, як йому передали усю суму хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Попередня правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, що співробітники СБУ викрили на хабарі військовослужбовців Харківського прикордонного загону.