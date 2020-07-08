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У Києві на карантин закрили пекарню через спалах коронавірусу

Спочатку троє працівників пекарні звернулися до лікарів із симптомами COVID-19
У Києві на карантин закрили пекарню через спалах коронавірусу. Йдеться про пекарню №8 підприємства "Київхліб".
У Києві на карантин закрили пекарню через спалах коронавірусу Фото: kyivcity.gov.ua

Про це у ході брифінгу розповів мер столиці Віталій Кличко, передає РБК - Україна.

Зокрема, за словами градоначальника, на підприємстві "Київхліб" спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів з симптомами коронавірусу.

"Тести підтвердили у них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив - 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими. Цех-пекарню закрили на карантин, там здійснюють посилену дезінфекцію. Усі хворі та контактні особи на самоізоляції", - поінформував Кличко.

Крім того, мер додав, що у Солом’янському районі столиці захворів один із фахівців районного управління освіти. На сьогодні встановили 62 людини, з якими контактував хворий. У трьох із них - підозра на коронавірус.

enlightened Нагадаємо, глава управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що Київ завжди буде в лідерах за кількістю заражених коронавірусом.

Нагадаємо, 07 серпня в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1852 летальні, 43 055 пацієнтів одужало.

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07 08 2020 12:40
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