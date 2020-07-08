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В Україні зафіксовано 1453 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 1453 нові випадки
07 серпня (станом на 9:00) в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1852 летальні, 43 055 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 1453 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Загалом проведено 1 135 051 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 531 пацієнт.  

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2932 випадки;

Волинська область — 4162 випадки;

Дніпропетровська область — 1508 випадків; 

Донецька область — 945 випадків;

Житомирська область — 2064 випадки;

Закарпатська область — 5615 випадків;

Запорізька область — 895 випадків;

Івано-Франківська область — 5426 випадків;

Кіровоградська область — 714 випадків;

м. Київ — 9178 випадків;

Київська область — 4058 випадків;

Львівська область — 10 572 випадки; 

Луганська область — 146 випадків;

Миколаївська область — 682 випадки;

Одеська область — 3904 випадки;

Полтавська область — 489 випадків;

Рівненська область — 6638 випадків;

Сумська область — 636 випадків;

Тернопільська область — 3212 випадків;

Харківська область — 4527 випадків;

Херсонська область — 255 випадків;

Хмельницька область — 1286 випадків;

Чернівецька область — 6477 випадків;

Черкаська область — 975 випадків;

Чернігівська область — 965 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 серпня 2020 року до Центру надійшло 1774 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 132 951 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" 

Нагадаємо, що Чорногорія внесла Україну до списку "безпечних" країн. Відтепер українські громадяни можуть потрапити до Чорногорії без будь-яких обмежень.

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07 08 2020 12:00
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