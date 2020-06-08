Українці відтепер можуть потрапити до Чорногорії без обмежень
Про це повідомляє посольство України в Чорногорії, передає РБК - Україна.
Посольство опублікувало фотографію з офіційним списком країн "зеленої зони". На фото можна побачити, що Україна потрапила до "зеленого" списку.
У дипломатичному представництві подякували Чорногорії за довіру та співробітництво.
Нагадаємо, наразі свої кордони для громадян України відкрили 38 країн.
Зазначимо, що при поверненні в Україні з країн "червоної зони" громадяни повинні обов'язково проходити самоізоляцію або здати ПЛР-тест на коронавірус. Для проходження самоізоляції можна скористатися мобільним додатком "Дія".
Нагадаємо, що 6 серпня в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало.
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