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Українці відтепер можуть потрапити до Чорногорії без обмежень

Україна потрапила у "зелену зону"
Чорногорія внесла Україну до списку "безпечних" країн. Відтепер українські громадяни можуть потрапити до Чорногорії без будь-яких обмежень.
Українці відтепер можуть потрапити до Чорногорії без обмежень Фото: bashnya.vn.ua

Про це повідомляє посольство України в Чорногорії, передає РБК - Україна.

Посольство опублікувало фотографію з офіційним списком країн "зеленої зони". На фото можна побачити, що Україна потрапила до "зеленого" списку.

У дипломатичному представництві подякували Чорногорії за довіру та співробітництво.

Нагадаємо, наразі свої кордони для громадян України відкрили 38 країн.

enlightened Зазначимо, що при поверненні в Україні з країн "червоної зони" громадяни повинні обов'язково проходити самоізоляцію або здати ПЛР-тест на коронавірус. Для проходження самоізоляції можна скористатися мобільним додатком "Дія".

Нагадаємо, що 6 серпня в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало.

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06 08 2020 15:40
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