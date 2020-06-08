CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнців можуть пустити до 38 країн. За останній тиждень змін не відбулося.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українцям відкриті кордони 38 країн
За останній тиждень змін не відбулося
pixabay
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає РБК - Україна.
Раніше були відкриті 39 країн, але Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні.
Найбільш популярними серед українців є Угорщина, Туреччина, Росія, Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія.
Нагадаємо, що 6 серпня в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало.
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06 08 2020 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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