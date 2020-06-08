Українцям відкриті кордони 38 країн За останній тиждень змін не відбулося

Українців можуть пустити до 38 країн. За останній тиждень змін не відбулося.

pixabay

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає РБК - Україна. Раніше були відкриті 39 країн, але Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні. Найбільш популярними серед українців є Угорщина, Туреччина, Росія, Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія. Нагадаємо, що 6 серпня в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію