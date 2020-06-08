В Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 1318 нових випадків

06 серпня (станом на 9:00) в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало.

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Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2898 випадків; Волинська область — 4108 випадків; Дніпропетровська область — 1492 випадки; Донецька область — 941 випадок; Житомирська область — 2036 випадків; Закарпатська область — 5539 випадків; Запорізька область — 890 випадків; Івано-Франківська область — 5295 випадків; Кіровоградська область — 713 випадків; м. Київ — 8992 випадки; Київська область — 3980 випадків; Львівська область — 10 420 випадків; Луганська область — 135 випадків; Миколаївська область — 666 випадків; Одеська область — 3748 випадків; Полтавська область — 477 випадків; Рівненська область — 6538 випадків; Сумська область — 594 випадки; Тернопільська область — 3177 випадків; Харківська область — 4381 випадок; Херсонська область — 242 випадки; Хмельницька область — 1257 випадків; Чернівецька область — 6383 випадки; Черкаська область — 969 випадків; Чернігівська область — 937 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 серпня 2020 року до Центру надійшло 1805 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 131 177 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що у МОЗ побоюються, що коли розпочнеться сезон грипу та ГРВІ, то коронавірус може спалахнути. Аналогічна ситуація в Бразилії та Мексиці.

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