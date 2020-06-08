В Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2898 випадків;
Волинська область — 4108 випадків;
Дніпропетровська область — 1492 випадки;
Донецька область — 941 випадок;
Житомирська область — 2036 випадків;
Закарпатська область — 5539 випадків;
Запорізька область — 890 випадків;
Івано-Франківська область — 5295 випадків;
Кіровоградська область — 713 випадків;
м. Київ — 8992 випадки;
Київська область — 3980 випадків;
Львівська область — 10 420 випадків;
Луганська область — 135 випадків;
Миколаївська область — 666 випадків;
Одеська область — 3748 випадків;
Полтавська область — 477 випадків;
Рівненська область — 6538 випадків;
Сумська область — 594 випадки;
Тернопільська область — 3177 випадків;
Харківська область — 4381 випадок;
Херсонська область — 242 випадки;
Хмельницька область — 1257 випадків;
Чернівецька область — 6383 випадки;
Черкаська область — 969 випадків;
Чернігівська область — 937 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 серпня 2020 року до Центру надійшло 1805 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 131 177 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що у МОЗ побоюються, що коли розпочнеться сезон грипу та ГРВІ, то коронавірус може спалахнути. Аналогічна ситуація в Бразилії та Мексиці.
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