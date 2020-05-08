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У МОЗ розповіли, коли очікують на вакцину від коронавірусу

В Україні готують систему охорони здоров'я до епідсезону грипу та ГРВІ
У МОЗ побоюються, що коли розпочнеться сезон грипу та ГРВІ, то коронавірус може спалахнути. Аналогічна ситуація в Бразилії та Мексиці.
У МОЗ розповіли, коли очікують на вакцину від коронавірусу Фото: Укрінформ

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зони ризику: навіщо Кабмін змінив правила карантину в Україні".

В Україні готують систему охорони здоров'я до епідсезону грипу та ГРВІ. Епідсезон триває з початку листопада і щонайменше до квітня. За цей час, як вважає Ляшко, завершаться клінічні випробування вакцини.

"І думаю, ми отримаємо імунобіологічні препарати на початку весни для вакцинації. А можливо, додатково за цей період з'являться і специфічні препарати для лікування, що також значно зменшить навантаження на медичну систему", - додав він.

Нагадаємо, що 5 серпня в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало.

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05 08 2020 10:40
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