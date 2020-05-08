У МОЗ розповіли, коли очікують на вакцину від коронавірусу
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зони ризику: навіщо Кабмін змінив правила карантину в Україні".
В Україні готують систему охорони здоров'я до епідсезону грипу та ГРВІ. Епідсезон триває з початку листопада і щонайменше до квітня. За цей час, як вважає Ляшко, завершаться клінічні випробування вакцини.
"І думаю, ми отримаємо імунобіологічні препарати на початку весни для вакцинації. А можливо, додатково за цей період з'являться і специфічні препарати для лікування, що також значно зменшить навантаження на медичну систему", - додав він.
Нагадаємо, що 5 серпня в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських