У Києві на вулиці Володимирській обмежать рух транспорту 13-20 листопада

На період виконання робіт рух транспорту частково обмежать в обох напрямках

Від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери ремонтуватимуть покриття з бруківки.

У Києві з 13 до 20 листопада на частині вул. Володимирській обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом покриття з бруківки, повідомляє LB.ua

Вулицю перекриють від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери імені Тараса Шевченка. На період виконання робіт рух транспорту частково обмежать в обох напрямках.

Фото: LB.ua

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