CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід станції метро "Золоті ворота" до Національної опери ремонтуватимуть покриття з бруківки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на вулиці Володимирській обмежать рух транспорту 13-20 листопада
На період виконання робіт рух транспорту частково обмежать в обох напрямках
Фото: gettyimages.com
У Києві з 13 до 20 листопада на частині вул. Володимирській обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом покриття з бруківки, повідомляє LB.ua
Вулицю перекриють від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери імені Тараса Шевченка. На період виконання робіт рух транспорту частково обмежать в обох напрямках.
Фото: LB.ua
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