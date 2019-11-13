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У Києві на вулиці Володимирській обмежать рух транспорту 13-20 листопада

На період виконання робіт рух транспорту частково обмежать в обох напрямках
Від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери ремонтуватимуть покриття з бруківки.
У Києві на вулиці Володимирській обмежать рух транспорту 13-20 листопада Фото: gettyimages.com

У Києві з 13 до 20 листопада на частині вул. Володимирській обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом покриття з бруківки, повідомляє LB.ua

Вулицю перекриють від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери імені Тараса Шевченка. На період виконання робіт рух транспорту частково обмежать в обох напрямках. 

Фото: LB.ua

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13 11 2019 14:34
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