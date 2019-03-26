У Києві наркодилери вбили і закопали людину

У Києві правоохоронці під час розслідування кримінального провадження за фактами виготовлення і масового збуту наркотиків встановили групу наркодилерів, які виявилися причетними до вбивства людини.

Під час документування діяльності вказаного угруповання правоохоронці провели низку обшуків на території Київської та Черкаської областей, за результатами яких у фігурантів вилучили 8,5 кг канабісу, 600 г амфетаміну, пакувальні пакети, ваги, колби і скляні ємності із залишками невідомої речовини. Про це повідомляє LB.ua.



Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Після проведення першорядних слідчих дій правоохоронці встановили, що особи, викриті в незаконному обігу наркотичних речовин, причетні до скоєння ще одного тяжкого злочину, а саме - вбивства людини, тіло якої вони поховали біля одного з будинків у Київській області, де проводили обшуки", - йдеться в повідомленні.

Потім кінологи зі спеціально навченим собакою провели повторний обшук, під час якого вдалося встановити місце поховання. Тіло вбитого чоловіка ексгумували й оглянули за участю судово-медичного експерта. Сумнівів у вчиненні умисного вбивства у правоохоронців не залишилося.



Фото: kyiv.gp.gov.ua

Особу загиблого та його вбивць, а також обставини скоєння злочину встановлено.

На цей час затримано трьох осіб, які допомагали вбивці вивезти і поховати тіло. Самого підозрюваного оголосили в розшук. Слідство триває.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки припинили в Києві діяльність найбільшої в історії України нарколабораторії психотропних речовин, організатори якої налагодили виготовлення і збут на території країни і за кордоном.