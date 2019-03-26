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У Києві наркодилери вбили і закопали людину

Затримано трьох учасників угруповання, вбивцю оголошено в розшук
У Києві правоохоронці під час розслідування кримінального провадження за фактами виготовлення і масового збуту наркотиків встановили групу наркодилерів, які виявилися причетними до вбивства людини.
У Києві наркодилери вбили і закопали людину Фото: kyiv.gp.gov.ua

Під час документування діяльності вказаного угруповання правоохоронці провели низку обшуків на території Київської та Черкаської областей, за результатами яких у фігурантів вилучили 8,5 кг канабісу, 600 г амфетаміну, пакувальні пакети, ваги, колби і скляні ємності із залишками невідомої речовини. Про це повідомляє LB.ua.


Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Після проведення першорядних слідчих дій правоохоронці встановили, що особи, викриті в незаконному обігу наркотичних речовин, причетні до скоєння ще одного тяжкого злочину, а саме - вбивства людини, тіло якої вони поховали біля одного з будинків у Київській області, де проводили обшуки", - йдеться в повідомленні.

Потім кінологи зі спеціально навченим собакою провели повторний обшук, під час якого вдалося встановити місце поховання. Тіло вбитого чоловіка ексгумували й оглянули за участю судово-медичного експерта. Сумнівів у вчиненні умисного вбивства у правоохоронців не залишилося.


Фото: kyiv.gp.gov.ua

Особу загиблого та його вбивць, а також обставини скоєння злочину встановлено.

На цей час затримано трьох осіб, які допомагали вбивці вивезти і поховати тіло. Самого підозрюваного оголосили в розшук. Слідство триває.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки припинили в Києві діяльність найбільшої в історії України нарколабораторії психотропних речовин, організатори якої налагодили виготовлення і збут на території країни і за кордоном.

 

 
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26 03 2019 16:33
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