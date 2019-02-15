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У Києві облили фарбою пам'ятник у вигляді меча, встромленого в карту РФ

Подією зацікавилася поліція
У Києві вандали облили червоною фарбою пам'ятний знак загиблим бійцям антитерористичної операції на Донбасі, встановлений на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова.
У Києві облили фарбою пам Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Подією зацікавилася поліція, яка відправила до пам'ятника оперативну групу для встановлення обставин. Пам'ятник воїнам АТО в Києві відкрили влітку 2017 року, повідомила прес-служба Міністерства ветеранів.

Зовні він має вигляд меча, що пронизує карту Російської Федерації, а на постаменті зображений воїн з крилами, розфарбованими в кольори національного прапора.

Також, в анексованому Росією українському Криму чоловік облив червоною фарбою пам'ятник так званим "ввічливим людям", який встановлено після окупації півострова в 2014 році.

 
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15 02 2019 12:41
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