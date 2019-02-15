CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві вандали облили червоною фарбою пам'ятний знак загиблим бійцям антитерористичної операції на Донбасі, встановлений на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві облили фарбою пам'ятник у вигляді меча, встромленого в карту РФ
Подією зацікавилася поліція
Фото: facebook.com/mva.gov.ua
Подією зацікавилася поліція, яка відправила до пам'ятника оперативну групу для встановлення обставин. Пам'ятник воїнам АТО в Києві відкрили влітку 2017 року, повідомила прес-служба Міністерства ветеранів.
Зовні він має вигляд меча, що пронизує карту Російської Федерації, а на постаменті зображений воїн з крилами, розфарбованими в кольори національного прапора.
Також, в анексованому Росією українському Криму чоловік облив червоною фарбою пам'ятник так званим "ввічливим людям", який встановлено після окупації півострова в 2014 році.
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