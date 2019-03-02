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У Києві оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки через туман

Видимість менше 100 м
До кінця доби 3 лютого та вночі 4 лютого в Києві очікується сильний туман, оголошено "помаранчевий" - другий рівень небезпеки.
У Києві оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки через туман Фото: з відкритих джерел

У зазначений період видимість становитиме менше 100 метрів, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані Укргідрометцентру.

КМДА опублікувала список рекомендацій водіям під час керування автомобілем у тумані:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 1 лютого, на 341 км автомобільної дороги Київ - Одеса сталося шість дорожньо-транспортних пригод за участю восьми автомобілів.

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03 02 2019 23:43
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