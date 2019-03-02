CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо кінця доби 3 лютого та вночі 4 лютого в Києві очікується сильний туман, оголошено "помаранчевий" - другий рівень небезпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки через туман
Видимість менше 100 м
Фото: з відкритих джерел
У зазначений період видимість становитиме менше 100 метрів, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані Укргідрометцентру.
КМДА опублікувала список рекомендацій водіям під час керування автомобілем у тумані:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 1 лютого, на 341 км автомобільної дороги Київ - Одеса сталося шість дорожньо-транспортних пригод за участю восьми автомобілів.
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03 02 2019 23:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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