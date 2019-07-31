У Києві патрульні спіймали поні, - ОНОВЛЕНО
Відео опубліковано в групі "Київ автомобільний" у Facebook.
Повідомляють, що інцидент стався в районі Голосіївського парку. На відео видно, що тварина хаотично рухається і вибігає на проїжджу частину. Тому водіїв попереджають і просять бути обережними.
Оновлення
Через деякий час патрульні повідомили, що зловили поні.
"Під час патрулювання інспектори помітили поні, який бігав на дорозі між автомобілями. Ще трохи і він потрапив би під колеса! Патрульні швидко зігнали його на тротуар і зловили, щоб убезпечити від можливого лиха. Зараз за твариною їде власник", - повідомляє поліція Києва в Telegram-каналі.
Раніше під Верховною Радою десятки активістів вимагали від депутатів ухвалити зоозахисний законопроект. Ним хотіли заборонити жебрацтво з тваринами, фотографії з тваринами та пропонували посилити відповідальність за жорстоке поводження з ними.
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