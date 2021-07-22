У Києві первинні тести виявили шість нових випадків штаму "Дельта"

В Олександрівській лікарні Києва первинне тестування виявило шість нових випадків COVID-19 штаму "Дельта", який вважається більш небезпечним.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Києва, пише "Громадське".

Так, попередньо діагностувати штам вдалося завдяки реактивам, які закупили спеціально для діагностування "Дельти". Очільниця департаменту Валентина Гінзбург розповіла, що штам виявили у людей різного віку - від 21 до 73 років.

Вона додала, що наразі українські лікарі знають про штам "Дельта" більше не з практики, а із досвіду іноземних колег.

"Вакцинація. Це те слово, яке має стати для кожного, хто зараз читає цей текст, найважливішим, аж доки ви не щепитеся. Припиняйте знаходити відмовки - "немає часу", "не хочу цю вакцину, хочу іншу"… Жодна важлива справа не варта життя", - сказала Гінзбург.

Посадовиця нагадала, що кожна вакцина, яка зареєстрована в Україні, з великою ймовірністю захистить вас від смерті.

15 липня у Центрі громадського здоров'я повідомляли, що в Україні вже зафіксували 4 випадки штаму "Дельта". Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що на тлі зростання захворюваності на COVID-19 в Україні можуть відновити жорсткі коронавірусні обмеження (локдаун). Він закликав людей щеплюватися проти коронавірусу, щоб уникнути сплеску інфікувань коронавірусом.

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.