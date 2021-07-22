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В Україні зафіксовано 726 нових випадків коронавірусу

За минулу добу одужало - 501 особа, летальних випадків - 21
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
В Україні зафіксовано 726 нових випадків коронавірусу Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 246 випадків;

Вінницька область - 22 випадки;

Волинська область - 1 випадок;

Дніпропетровська область - 13 випадків;

Донецька область - 44 випадки;

Житомирська область - 11 випадків;

Закарпатська область - 9 випадків;

Запорізька область - 34 випадки;

Івано-Франківська область - 14 випадків;

Київська область - 9 випадків;

Кіровоградська область - 3 випадки;

Луганська область - 31 випадок;

Львівська область - 24 випадки;

Миколаївська область - 19 випадків;

Одеська область - 42 випадки;

Полтавська область - 26 випадків;

Рівненська область - 5 випадків;

Сумська область - 37 випадків;

Тернопільська область - 6 випадків;

Харківська область - 41 випадок;

Херсонська область - 35 випадків;

Хмельницька область - 9 випадків;

Черкаська область - 23 випадки;

Чернівецька область - 7 випадків;

Чернігівська область - 15 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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22 07 2021 09:00
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