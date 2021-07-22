В Україні зафіксовано 726 нових випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 501 особа, летальних випадків - 21

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 246 випадків; Вінницька область - 22 випадки; Волинська область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 13 випадків; Донецька область - 44 випадки; Житомирська область - 11 випадків; Закарпатська область - 9 випадків; Запорізька область - 34 випадки; Івано-Франківська область - 14 випадків; Київська область - 9 випадків; Кіровоградська область - 3 випадки; Луганська область - 31 випадок; Львівська область - 24 випадки; Миколаївська область - 19 випадків; Одеська область - 42 випадки; Полтавська область - 26 випадків; Рівненська область - 5 випадків; Сумська область - 37 випадків; Тернопільська область - 6 випадків; Харківська область - 41 випадок; Херсонська область - 35 випадків; Хмельницька область - 9 випадків; Черкаська область - 23 випадки; Чернівецька область - 7 випадків; Чернігівська область - 15 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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