У Києві під час ДТП непристебнутий водій вилетів через лобове скло

У Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з автомобілем Hyndai, в якій постраждали двоє людей. Найсильніші ушкодження отримав водій, який не пристебнув пасок безпеки, - він вилетів через лобове скло.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив командир батальйону патрульної поліції Євген Зборовський, передає LB.ua.

Він повідомив, що автомобіль рухався з імовірною швидкістю 150 км на годину. Неподалік вул. Дачної водій не впорався з керуванням на мокрій дорозі, авто відкинуло на тротуар.

"Далі він, як банка, пролітає між трьома електроопорами, влітає в валуни на клумбі і продовжує перевертатися з даху на колеса ще 150 метрів. Водій через 100 метрів через відцентроване прискорення вилетів через лобове скло. З дуже серйозними політравмами та переломами в критичному стані його госпіталізували", - пояснив Зборовський.

Пасажирка була пристебнута, тож завдяки цьому і подушкам безпеки не отримала серйозних травм. Після ДТП вона могла самостійно ходити, говорити й отримала тільки одну видиму травму у вигляді забою голови.

Через цю аварію на тому ж місці сталася ще одна, пише "Інформатор". Водій Fiat, побачивши ДТП, зупинився, щоб допомогти постраждалим. У цей момент Chevrolet наїхав на акумулятор, який відлетів від Hyundai, зачепив Honda, яка своєю чергою врізалася в Fiat. Від удару Chevrolet відкинуло у відбійник. За інформацією видання, постраждала вагітна пасажирка цієї машини.

Нагадаємо, що в Одеській області поліцейський, що перебував поза службою, насмерть збив пішохода.