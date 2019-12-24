У Києві під час ДТП непристебнутий водій вилетів через лобове скло
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив командир батальйону патрульної поліції Євген Зборовський, передає LB.ua.
Він повідомив, що автомобіль рухався з імовірною швидкістю 150 км на годину. Неподалік вул. Дачної водій не впорався з керуванням на мокрій дорозі, авто відкинуло на тротуар.
"Далі він, як банка, пролітає між трьома електроопорами, влітає в валуни на клумбі і продовжує перевертатися з даху на колеса ще 150 метрів. Водій через 100 метрів через відцентроване прискорення вилетів через лобове скло. З дуже серйозними політравмами та переломами в критичному стані його госпіталізували", - пояснив Зборовський.
Пасажирка була пристебнута, тож завдяки цьому і подушкам безпеки не отримала серйозних травм. Після ДТП вона могла самостійно ходити, говорити й отримала тільки одну видиму травму у вигляді забою голови.
Через цю аварію на тому ж місці сталася ще одна, пише "Інформатор". Водій Fiat, побачивши ДТП, зупинився, щоб допомогти постраждалим. У цей момент Chevrolet наїхав на акумулятор, який відлетів від Hyundai, зачепив Honda, яка своєю чергою врізалася в Fiat. Від удару Chevrolet відкинуло у відбійник. За інформацією видання, постраждала вагітна пасажирка цієї машини.
Нагадаємо, що в Одеській області поліцейський, що перебував поза службою, насмерть збив пішохода.
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