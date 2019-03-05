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У Києві побудують центр захисту тварин

"У третю пускову чергу побудують притулок для 120 котів, а в четверту чергу — вольєри для утримання 547 собак. Загалом у центрі захисту тварин буде створено 193 робочих і 30 волонтерських місць"
Упродовж наступних 17 місяців у Києві збудують центр захисту тварин. На першому етапі він зможе прийняти 55 котів і 108 собак.
У Києві побудують центр захисту тварин Фото: twitter.com/peta

Проект передбачає чотири пускових комплекси, перший має бути реалізований упродовж 17 місяців, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За цей час збудують 4-поверхову ветеринарну лікарню, розраховану на одночасний прийом 55 котів і 108 собак, карантинний блок на 3 поверхи (із гаражами) на 100 тварин, а також трансформаторну підстанцію та котельню.

Упродовж наступних 8 місяців автори проекту планують облаштувати готель на 38 собак і 22 котів.

"У третю пускову чергу побудують притулок для 120 котів, а в четверту чергу - вольєри для утримання 547 собак. Загалом у центрі захисту тварин буде створено 193 робочих і 30 волонтерських місць", - розповіли в КМДА.

Нагадаємо, що в Австралії оголосили війну диким кішкам: планують убити два млн особин.

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03 05 2019 19:56
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