У Києві побудують центр захисту тварин
Проект передбачає чотири пускових комплекси, перший має бути реалізований упродовж 17 місяців, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
За цей час збудують 4-поверхову ветеринарну лікарню, розраховану на одночасний прийом 55 котів і 108 собак, карантинний блок на 3 поверхи (із гаражами) на 100 тварин, а також трансформаторну підстанцію та котельню.
Упродовж наступних 8 місяців автори проекту планують облаштувати готель на 38 собак і 22 котів.
"У третю пускову чергу побудують притулок для 120 котів, а в четверту чергу - вольєри для утримання 547 собак. Загалом у центрі захисту тварин буде створено 193 робочих і 30 волонтерських місць", - розповіли в КМДА.
Нагадаємо, що в Австралії оголосили війну диким кішкам: планують убити два млн особин.
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