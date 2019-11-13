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У Києві поліцейські прибрали військовий намет протестувальників біля будівлі НБУ

Унаслідок інциденту представники громадської організації звернулися до поліції з повідомленням про пошкодження намету
Для відновлення безперешкодного проходу і автомобільного проїзду правоохоронні органи попросили організаторів акції демонтувати намет. У відповідь учасники заходу розпочали суперечку і відмовилися виконувати вимогу поліцейських. Правоохоронцям довелося самостійно прибрати встановлений намет, при цьому виникла бійка.
У Києві поліцейські прибрали військовий намет протестувальників біля будівлі НБУ Туреччина, Сирія. Сирійська курдська дівчина рано-вранці дивиться з намету в таборі для біженців в Суручі. 21 жовтня 2014 Фото: АFР

У Києві співробітники поліції відновили заблокований демонстрантами рух біля будівлі Національного банку України (НБУ), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вранці представники громадської організації розпочали акцію під стінами Нацбанку. При цьому вони встановили військовий намет, який перешкоджав вільному руху пішоходів і зайняв частину дороги" - повідомляє прес-служба поліції Києва.

Для відновлення безперешкодного проходу і автомобільного проїзду правоохоронні органи попросили організаторів акції демонтувати намет. У відповідь учасники заходу розпочали суперечку і відмовилися виконувати вимогу поліцейських. Правоохоронцям довелося самостійно прибрати встановлений намет, при цьому виникла бійка.

Унаслідок інциденту представники громадської організації звернулися до поліції з повідомленням про пошкодження намету. Після, на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Всі зібрані відомості за цим фактом зареєстровано у Печерському управлінні поліції.

Нині здійснюється перевірка, за результатами якої буде ухвалено відповідне правове рішення.

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13 11 2019 14:14
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