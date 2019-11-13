У Києві поліцейські прибрали військовий намет протестувальників біля будівлі НБУ
У Києві співробітники поліції відновили заблокований демонстрантами рух біля будівлі Національного банку України (НБУ), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні вранці представники громадської організації розпочали акцію під стінами Нацбанку. При цьому вони встановили військовий намет, який перешкоджав вільному руху пішоходів і зайняв частину дороги" - повідомляє прес-служба поліції Києва.
Для відновлення безперешкодного проходу і автомобільного проїзду правоохоронні органи попросили організаторів акції демонтувати намет. У відповідь учасники заходу розпочали суперечку і відмовилися виконувати вимогу поліцейських. Правоохоронцям довелося самостійно прибрати встановлений намет, при цьому виникла бійка.
Унаслідок інциденту представники громадської організації звернулися до поліції з повідомленням про пошкодження намету. Після, на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Всі зібрані відомості за цим фактом зареєстровано у Печерському управлінні поліції.
Нині здійснюється перевірка, за результатами якої буде ухвалено відповідне правове рішення.
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