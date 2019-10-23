"Слуга народу" пропонує ліквідувати райони і створити префектури
"Сьогодні у нас є можливість довести до кінця реформу місцевого самоврядування... Ці зміни в Конституцію в частині децентралізації за європейськими прикладами забезпечать новий адміністративно-територіальний устрій", - сказав перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов, повідомляє LB.ua.
Зі свого боку перший заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав: "Головна мета запропонованої реформи - зробити владу ближчою до людей на місцях, що узгоджується з європейським досвідом".
Згідно з презентацією, новий адміністративно-територіальний устрій передбачає ліквідацію районів і створення замість них округів. Території округів будуть складатися з громад. Одна громада не може бути розділена між кількома округами.
Запропоновано також ліквідувати всі місцеві адміністрації. На рівні округів створять префектури, які будуть очолювати префекти. Зокрема, префект представлятиме виконавчу владу на відповідній території.
Важливо, що префектів призначатиме і звільнятиме президент за поданням Кабміну. Префект не зможе бути призначений в одній адміністративно-територіальній одиниці більш ніж на один термін.
Нагадаємо, що під час робочого візиту до Японії Володимир Зеленський зустрівся з президентом Японського агентства міжнародної співпраці (JICA) Сінічі Кітаока.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків