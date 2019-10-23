Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Слуга народу" пропонує ліквідувати райони і створити префектури

Префектів призначатиме і звільнятиме президент за поданням Кабміну
Фракція "Слуга народу" пропонує ліквідувати райони і створити префектури.
"Слуга народу" пропонує ліквідувати райони і створити префектури Фото з вільних джерел

"Сьогодні у нас є можливість довести до кінця реформу місцевого самоврядування... Ці зміни в Конституцію в частині децентралізації за європейськими прикладами забезпечать новий адміністративно-територіальний устрій", - сказав перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов, повідомляє LB.ua.

Зі свого боку перший заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав: "Головна мета запропонованої реформи - зробити владу ближчою до людей на місцях, що узгоджується з європейським досвідом".

Згідно з презентацією, новий адміністративно-територіальний устрій передбачає ліквідацію районів і створення замість них округів. Території округів будуть складатися з громад. Одна громада не може бути розділена між кількома округами.

Запропоновано також ліквідувати всі місцеві адміністрації. На рівні округів створять префектури, які будуть очолювати префекти. Зокрема, префект представлятиме виконавчу владу на відповідній території.

Важливо, що префектів призначатиме і звільнятиме президент за поданням Кабміну. Префект не зможе бути призначений в одній адміністративно-територіальній одиниці більш ніж на один термін.

Нагадаємо, що під час робочого візиту до Японії Володимир Зеленський зустрівся з президентом Японського агентства міжнародної співпраці (JICA) Сінічі Кітаока.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 10 2019 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.