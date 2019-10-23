Фракція "Слуга народу" пропонує ліквідувати райони і створити префектури.

"Сьогодні у нас є можливість довести до кінця реформу місцевого самоврядування... Ці зміни в Конституцію в частині децентралізації за європейськими прикладами забезпечать новий адміністративно-територіальний устрій", - сказав перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов, повідомляє LB.ua.

Зі свого боку перший заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав: "Головна мета запропонованої реформи - зробити владу ближчою до людей на місцях, що узгоджується з європейським досвідом".

Згідно з презентацією, новий адміністративно-територіальний устрій передбачає ліквідацію районів і створення замість них округів. Території округів будуть складатися з громад. Одна громада не може бути розділена між кількома округами.

Запропоновано також ліквідувати всі місцеві адміністрації. На рівні округів створять префектури, які будуть очолювати префекти. Зокрема, префект представлятиме виконавчу владу на відповідній території.

Важливо, що префектів призначатиме і звільнятиме президент за поданням Кабміну. Префект не зможе бути призначений в одній адміністративно-територіальній одиниці більш ніж на один термін.

Нагадаємо, що під час робочого візиту до Японії Володимир Зеленський зустрівся з президентом Японського агентства міжнародної співпраці (JICA) Сінічі Кітаока.