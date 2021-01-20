Народні депутати пропонують скасувати відтермінування подання партіями фінансових звітів. Це, зокрема, передбачає законопроєкт №4611 "Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо термінів подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру".

Як передає Укрінформ, про це розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

Депутат нагадала, що 2 квітня 2020 року, коли пандемія лише набирала обертів, набув чинності закон, що дозволив політичним партіям надавати щоквартальні фінансові звіти з відтермінуванням, а саме – не пізніше ніж на сороковий день після закінчення карантину.

"Проблема в тому, що карантин триває досі, а звітів від більшості партій немає ні за перший, ні за другий, ні за третій квартал 2020 року. Станом на кінець листопада, за перший квартал 2020 року свої звіти подали 243 партії, тоді як за другий квартал – 187, а за третій – усього 82. При цьому серед парламентських партій тільки 1 подала звіт за другий квартал минулого року і жодна – за третій. Тому законопроєкт пропонує скасувати відтермінування", - зазначила Кравчук.

Вона підкреслила, що парламентські партії отримують кошти з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, однак наразі можуть не звітувати про їхнє використання завдяки відтермінуванню.

"Це безпосередньо впливає на такий важливий для українського контексту індикатор, як прозорість", - додала Євгенія Кравчук.

За словами заступника голови фракції "СН", ухвалення пропонованого законопроєкту дозволить НАЗК відновити ефективний контроль за тим, чи дотримуються партії встановлених законом обмежень щодо їхнього фінансування. Також це покаже, чи є використання коштів партіями законним та цільовим; чи своєчасно подаються звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Крім того ухвалення проєкту дозволить НАЗК контролювати, чи є звіти повними, достовірними і належно оформленими.

Кравчук також зазначила, що законопроєкт №4611 ініційований головою партії, перший заступником голови фракції "Слуга народу" Олександром Корнієнком.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроєкт №4611 "Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо строків подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру" зареєстрований у парламенті 19 січня. Його передано на розгляд керівництву. Текст законопроєкту і супровідні документи наразі не оприлюднені.

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