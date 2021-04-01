Торік головними прогульниками засідань Ради були депутати групи "За майбутнє" - Комітет виборців

У 2020 році головними прогульниками відвідування пленарних засідань Верховної Ради були народні депутати групи «За майбутнє». В середньому впродовж року на засідання приходили лише 46% депутатів групи.

Про це повідомили у Комітеті виборців України, пише "Громадське".

Також низькі показники реєстрації в народних депутатів "Опозиційної платформи - За життя". В середньому на засіданнях парламенту реєструвалися 53% депутатів політсили. У депутатів "Батьківщини" показники відвідування на рівні 56%.

Водночас вищі результати відвідування засідань Ради у депутатів групи "Довіра" та фракції "Голос". В середньому на засідання приходили 68% та 67% депутатів відповідно.

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 2020 року стали народні депутати "Слуги Народу" та "Європейської Солідарності". В середньому на засіданнях Ради реєструвалися 71% депутатів від партії Петра Порошенка та 72% "слуг народу".

Про що це свідчить?

За словами голови КВУ Олексія Кошеля, у 2020 році на показники відвідування Верховної Ради об’єктивно вплинула ситуація із коронавірусом.

"Проте в розрізі фракцій і груп Ради загальна тенденція не змінилася: депутати одних політичних сил стабільно відвідують пленарні засідання, тоді як інші їх регулярно прогулюють", - зазначив Кошель.

Він зауважив, що юридично за пропуск пленарних засідань Ради без поважних причин передбачені штрафи, однак на практиці це не стало достатньою мотивацією для частини народних депутатів, які систематично ігнорували та продовжують ігнорувати засідання парламенту.

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