CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві стартував новий етап послаблення карантину. Тепер дозволена робота ресторанів, кінотеатрів і театрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві послабили карантин: що дозволено
У разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень
Фото: карантин у Києві послабили (РБК-Україна)
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко, передає РБК - Україна.
З сьогоднішнього дня почали працювати:
- ресторани і кафе (без дитячих кімнат)
- басейни (для індивідуальних тренувань)
- кінотеатри, театри (з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними).
В Києві дозволили масові заходи кількістю до 10 осіб.
Також працюють ТРЦ і магазини більше 1 тис. кв. м., ринки, спа та басейни.
Крім того, як і раніше забороняються:
- банкети (для компанії більше 10 людей),
- дитячі кімнати всередині закладів,
- дитячі заклади оздоровлення та відпочинку,
- приготування їжі на відкритих кухнях і буфети самообслуговування.
Кличко заявив, що місто буде контролювати дотримання карантину. Втім, за його словами, в разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень.
Нагадаємо, що повернення до тотального карантину в Україні може спричинити катастрофічні наслідки. Тому країна буде використовувати модель адаптивного карантину.
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