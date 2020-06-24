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У Києві послабили карантин: що дозволено

У разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень
У Києві стартував новий етап послаблення карантину. Тепер дозволена робота ресторанів, кінотеатрів і театрів.
У Києві послабили карантин: що дозволено Фото: карантин у Києві послабили (РБК-Україна)

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко, передає РБК - Україна.

З сьогоднішнього дня почали працювати:

  • ресторани і кафе (без дитячих кімнат)
  • басейни (для індивідуальних тренувань)
  • кінотеатри, театри (з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними).

В Києві дозволили масові заходи кількістю до 10 осіб.

Також працюють ТРЦ і магазини більше 1 тис. кв. м., ринки, спа та басейни.

Крім того, як і раніше забороняються:

  • банкети (для компанії більше 10 людей),
  • дитячі кімнати всередині закладів,
  • дитячі заклади оздоровлення та відпочинку,
  • приготування їжі на відкритих кухнях і буфети самообслуговування.

Кличко заявив, що місто буде контролювати дотримання карантину. Втім, за його словами, в разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень.

Нагадаємо, що повернення до тотального карантину в Україні може спричинити катастрофічні наслідки. Тому країна буде використовувати модель адаптивного карантину.

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24 06 2020 12:20
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