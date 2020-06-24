У Києві послабили карантин: що дозволено У разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень

У Києві стартував новий етап послаблення карантину. Тепер дозволена робота ресторанів, кінотеатрів і театрів.

Фото: карантин у Києві послабили (РБК-Україна)

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко, передає РБК - Україна. З сьогоднішнього дня почали працювати: ресторани і кафе (без дитячих кімнат)

басейни (для індивідуальних тренувань)

кінотеатри, театри (з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними). В Києві дозволили масові заходи кількістю до 10 осіб. Також працюють ТРЦ і магазини більше 1 тис. кв. м., ринки, спа та басейни. Крім того, як і раніше забороняються: банкети (для компанії більше 10 людей),

дитячі кімнати всередині закладів,

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку,

приготування їжі на відкритих кухнях і буфети самообслуговування. Кличко заявив, що місто буде контролювати дотримання карантину. Втім, за його словами, в разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень. Нагадаємо, що повернення до тотального карантину в Україні може спричинити катастрофічні наслідки. Тому країна буде використовувати модель адаптивного карантину.

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