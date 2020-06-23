Тотальний карантин може спричинити катастрофічні наслідки, - Шмигаль

Повернення до тотального карантину в Україні може спричинити катастрофічні наслідки. Тому країна буде використовувати модель адаптивного карантину.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК - Україна.

Шмигаль зазначив, що в Україні упродовж минулого тижня зростала кількість випадків COVID-19, але тотальний карантин, за його словами, може спричинити більш катастрофічні наслідки, ніж просто коронавірус.

Також прем'єр в інтерв'ю телеканалу "Перший Західний" зазначив, щоб не отримати таку хвилю, як в Італії та Іспанії, треба вживати заходи.

"Повний карантин він руйнує економіку і може спричинити більш тотальні наслідки", - заявив він.

Відзначимо, минулого тижня в Україні був встановлений ряд антирекордів по коронавірусу. У зв'язку з цим МОЗ заявив, що ініціюватиме посилення контролю карантину.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 23 червня в Україні 38 074 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало.