В Україні зафіксовано 833 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 833 нові випадки

За даними ЦГЗ, на 23 червня (станом на 9:00) в Україні 38 074 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало.

telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1690 випадків; Волинська область — 1894 випадки; Дніпропетровська область — 1049 випадків; Донецька область — 368 випадків; Житомирська область — 1295 випадків; Закарпатська область — 2291 випадок; Запорізька область — 555 випадків; Івано-Франківська область — 2091 випадок; Кіровоградська область — 631 випадок; м. Київ — 4429 випадків; Київська область — 2285 випадків; Львівська область — 4220 випадків; Луганська область — 73 випадки; Миколаївська область — 366 випадків; Одеська область — 1333 випадки; Полтавська область — 296 випадків; Рівненська область — 3038 випадків; Сумська область — 263 випадки; Тернопільська область — 1744 випадки; Харківська область — 1844 випадки; Херсонська область — 188 випадків; Хмельницька область — 622 випадки; Чернівецька область — 4419 випадків; Черкаська область — 605 випадків; Чернігівська область — 485 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 червня 2020 року до Центру надійшло 1278 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що в уряді вважають за необхідне провести масові перевірки закладів громадського харчування та громадського транспорту на тижні з 22 по 28 червня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію