В Україні зафіксовано 833 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1690 випадків;
Волинська область — 1894 випадки;
Дніпропетровська область — 1049 випадків;
Донецька область — 368 випадків;
Житомирська область — 1295 випадків;
Закарпатська область — 2291 випадок;
Запорізька область — 555 випадків;
Івано-Франківська область — 2091 випадок;
Кіровоградська область — 631 випадок;
м. Київ — 4429 випадків;
Київська область — 2285 випадків;
Львівська область — 4220 випадків;
Луганська область — 73 випадки;
Миколаївська область — 366 випадків;
Одеська область — 1333 випадки;
Полтавська область — 296 випадків;
Рівненська область — 3038 випадків;
Сумська область — 263 випадки;
Тернопільська область — 1744 випадки;
Харківська область — 1844 випадки;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 622 випадки;
Чернівецька область — 4419 випадків;
Черкаська область — 605 випадків;
Чернігівська область — 485 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 червня 2020 року до Центру надійшло 1278 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що в уряді вважають за необхідне провести масові перевірки закладів громадського харчування та громадського транспорту на тижні з 22 по 28 червня.
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