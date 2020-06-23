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В Україні зафіксовано 833 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 833 нові випадки
За даними ЦГЗ, на 23 червня (станом на 9:00) в Україні 38 074 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 833 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1690 випадків;

Волинська область — 1894 випадки;

Дніпропетровська область — 1049 випадків; 

Донецька область — 368 випадків;

Житомирська область — 1295 випадків;

Закарпатська область — 2291 випадок;

Запорізька область — 555 випадків;

Івано-Франківська область — 2091 випадок;

Кіровоградська область — 631 випадок;

м. Київ — 4429 випадків;

Київська область — 2285 випадків;

Львівська область — 4220 випадків; 

Луганська область — 73 випадки;

Миколаївська область — 366 випадків;

Одеська область — 1333 випадки;

Полтавська область — 296 випадків;

Рівненська область — 3038 випадків;

Сумська область — 263 випадки;

Тернопільська область — 1744 випадки;

Харківська область — 1844 випадки;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 622 випадки;

Чернівецька область — 4419 випадків;

Черкаська область — 605 випадків;

Чернігівська область — 485 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 червня 2020 року до Центру надійшло 1278 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що в уряді вважають за необхідне провести масові перевірки закладів громадського харчування та громадського транспорту на тижні з 22 по 28 червня.

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23 06 2020 10:00
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