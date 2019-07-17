У Києві повідомили про підозру трьом підліткам за побиття безпорадного чоловіка

Одного з них раніше судили за розпилення газу в обличчя перехожим

Київська місцева прокуратура №7 повідомила про підозру трьом підліткам, які 18 червня безпричинно побили 51-річного безпорадного чоловіка на Виноградарі.

"Побачивши у дворі житлового будинку чоловіка, який видався їм безхатченком, молоді люди почали по черзі завдавати йому ударів у різні частини тіла. На його прохання зупинитися і не чіпати його зловмисники не реагували. Ба більше, свої дії підлітки знімали на мобільний телефон", - повідомила прокуратура у Facebook.

На цьому відео, яке потрапило в мережу, видно, як двоє підлітків б'ють чоловіка ногами по голові по черзі, висловлюючи образливі зауваження, а ще один завдає ударів кулаками по корпусу в ділянку ребер. У кінці відео чоловік, намагаючись втекти від кривдників, знову потрапляє під град ударів і непритомніє. Підлітки після цього йдуть.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 2 ст. 296 КК і ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство.



Фото:Київ Оперативний

Один із підлітків навесні 2019 року вже був засуджений за хуліганство: він підходив до жінок на вулиці і розпилював в обличчя газ із балончика, тоді як його товариші знімали це на відео.

Нагадаємо, що поліція Києва затримала на бульварі Дружби Народів 15-річного підлітка, який накинувся з ножем на матір і бабусю.